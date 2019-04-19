Учёные сделали своё дело: о продуктах, повышающих риск рака кишечника

Барнаул, , 06:43 — REGNUM Учёные, которые в течение шести лет наблюдали за 500 тысячами пациентов и пришли к выводу, что риск развития рака кишечника увеличивается при употреблении в пищу красного мяса, заслуживают уважения, отметил кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM результаты научной работы сотрудников Оксфордского университета, опубликованой в журнале International Journal of Epidemiology, он отметил:

«Данное исследование является весьма солидным и опирается на достаточно широкую выборку, что позволяет исключить статистически недостоверные результаты. Ученые сделали свое дело, теперь задача клиницистов состоит в выработке соответствующих рекомендаций.

Также выводы закончившегося исследования непременно должны быть использованы органами управления здравоохранением для использования при разработке государственной политики в сфере профилактики онкологических заболеваний».

Напомним, в России ежегодно выявляется свыше 600 тысяч случаев заболевания раком. От этого заболевания умирают 200 человек из ста тысяч. По результатам многолетнего исследования учёные Оксфордского университета пришли к выводу, что даже умеренное употребление красного мяса, особенно переработанного, значительно повышает вероятность заболевания раком кишечника. Исследователи установили, что риск развития онкологического заболевания возрастает на 20% у тех, кто употреблял в пищу около 76 г красного и переработанного мяса в день.

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