Москва, , 15:36 — REGNUM

Научная электронная библиотека объявила об исключении из Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) группы из 43 журналов, которые не соответствуют требованиям, предъявляемым к индексируемым изданиям. Об этом говорится в заявлении на сайте библиотеки.

Из разъяснения Экспертного совета по отбору изданий и контролю качества контента РИНЦ следует, что основная часть журналов была исключена по причине полного отсутствия рецензирования.

Однако на этот раз при принятии решения принимались во внимание не только формальные признаки недобросовестных изданий и научный уровень публикаций, но и факты публикации статей с заказным цитированием.

«В последнее время практика оказания платных услуг по накрутке индекса Хирша автора путем цитирования его работ получила широкое распространение. Отсутствие контроля редакций за списками цитируемой литературы, содержащими ссылки на работы, не имеющие никакого отношения к тематике публикуемой статьи, фактически означает отсутствие рецензирования в данном издании», — говорится в заявлении.

Отмечается, что работа по выявлению журналов, публикующих статьи с платным цитированием и авторством, будет продолжена и поставлена на системную основу. Поэтому Научная электронная библиотека посоветовала авторам научных публикаций не пользоваться услугами сомнительных организаций, предлагающих платные услуги по написанию научных статей, а редакциям научных журналов обращать внимание не только на содержание рукописи, но и на список цитируемой литературы, обоснованность цитирования и контекст ссылок в тексте статьи.

Выпуски исключённых журналов сохранятся Научной электронной библиотеке, однако статьи и цитирования из них не будут учитываться при расчете показателей авторов и организаций в РИНЦ. Повторная заявка на включение в РИНЦ для этих журналов возможна не ранее апреля 2022 года.