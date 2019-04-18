Учёные назвали причину ночных кошмаров

Хельсинки, , 12:46 — REGNUM Учёные из Финляндии, Швеции и Великобритании пришли к выводу, что причиной ночных кошмаров является активность левого полушария мозга. Об этом сообщается в журнале JNeurosci.

Отмечается, что учёные провели эксперимент, в ходе которого у добровольцев во сне снимали электроэнцефалограмму активности головного мозга.

Выяснилось, что когда снятся кошмары тем, то фиксируется большая активность в левом полушарии мозга и одновременно наименьшая активность в правом полушарии.

По мнению исследователей, это открытие может помочь в контроле над плохими снами и расстройствами психики.

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