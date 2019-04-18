Четверг, 18 Апреля 2019 года
12:32:12 МСК

В пустыне Гоби найдены окаменелости нового вида гадрозавроидов

Наука

Найдены окаменелости нескольких особей, включая практически полный скелет

Улан-Батор, 18 апреля 2019, 12:30 — REGNUM  Палеонтологи из Канады нашли в пустыне Гоби в Монголии хорошо сохранившиеся окаменелости нового рода и вида гадрозавроидов. Об этом сообщается в журнале PLoS ONE.

Учёные обнаружили окаменелости нескольких особей, включая практически полный скелет. Новый вид получил название Gobihadros mongoliensis.

Отмечается, что эти динозавры обитали в начале позднего мелового периода — около 90−100 млн лет назад. Они передвигались на четырёх ногах и были небольшими, около трёх метров в длину.

Читайте также: Неизвестный науке ископаемый карликовый крокодил найден в Румынии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить