В пустыне Гоби найдены окаменелости нового вида гадрозавроидов

Улан-Батор, , 12:30 — REGNUM Палеонтологи из Канады нашли в пустыне Гоби в Монголии хорошо сохранившиеся окаменелости нового рода и вида гадрозавроидов. Об этом сообщается в журнале PLoS ONE.

Учёные обнаружили окаменелости нескольких особей, включая практически полный скелет. Новый вид получил название Gobihadros mongoliensis.

Отмечается, что эти динозавры обитали в начале позднего мелового периода — около 90−100 млн лет назад. Они передвигались на четырёх ногах и были небольшими, около трёх метров в длину.

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