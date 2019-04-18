Учёные: телескоп EULER позволил обнаружить пять неизвестных экзопланет

Сантьяго, , 10:42 — REGNUM Открытие пяти экзопланет совершено командой швейцарских учёных, ведущих астрономические наблюдения при помощи телескопа EULER, установленного в обсерватории Ла-Силья на территории Чили, сообщил сайт Женевского университета.

Данный результат стал итогом длительной работы, по словам Эмилии Рикман,

участвовавшей в данном проекте, учёные «На протяжении 20 лет … сменяя друг друга, по две недели работали в Ла-Силья».

Телескоп EULER, при помощи которого совершено открытие, особый инструмент астрономических наблюдений. Он специально приспособлен для поиска экзопланет и их изучения. С его помощью открывается возможность определить скорость обращения небесного тела вокруг звезды. Точность измерения доходит до нескольких метров в секунду

Согласно полученной в ходе наблюдений информации, обнаруженные исследователями небесные тела имеют довольно длительный период обращения, он превышает 15 лет. Планеты имеют солидную массу, превышающую массу Юпитера от трех до 27 раз. Период вращения располагается во временном промежутке от 15,6 до 40,4 лет.

Данный тип планет, расположенных достаточно далеко от светила, продолжительным периодом обращения вызывает особый интерес астрономов, поскольку информации о них на сегодняшний день мало.

Этим они отличаются от планет-гигантов, орбита которых пролегает достаточно близко от звезды, в системе которой они находятся.

Программа астрономических наблюдений «С 1998 года была запущена и скрупулезно выполнялась», она, кроме обнаружения до сих пор неизвестных небесных тел в далёких звездных системах, позволила уточнить данные по планетам, открытым ранее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM астрономы, используя высокоточный спектрограф HARPS, обнаружили вторую потенциальную экзопланету в системе звезды Проксима Центавра.

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