На реализацию первых проектов «Академгородка 2.0» уйдёт 80 млрд рублей

Новосибирск, , 15:50 — REGNUM Объём средств, которые в Сибирском отделении РАН планируют привлечь через Минэкономразвития России для реализации первых 17 проектов «Академгородка 2.0», предположительно составит около 80 млрд рублей. Об этом 17 апреля сообщило издание «Наука в Сибири» со ссылкой на председателя СО РАН академика Валентина Пармона.

Еще 10 проектов, по его словам, могут быть реализованы совместно с крупными компаниями.

«В Академгородке уже функционирует подразделение компании АФК «Система». ПАО «Газпром» разместило в Академпарке филиал головного научного центра — ООО «Газмпром ВНИИГАЗ»: в настоящий момент идет подготовка 11 проектов, которые в дальнейшем, видимо, будут финансироваться корпорацией. Работа в этом направлении уже идет», — сказал Валентин Пармон.

Он также добавил, что «Академгородок 2.0» является комплексным проектом. Он предусматривает создание более 30 объектов развития научной и научно-образовательной инфраструктуры. Финансирование остальных объектов будет решаться по мере подготовки документов. По каждому из них необходимо подготовить порядка 14 документов разного профиля, в настоящий момент СО РАН ведет эту работу совместно с правительством Новосибирской области.

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