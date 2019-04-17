В неудаче лунной миссии «Берешит» виноват бортовой компьютер — эксперты

Иерусалим, , 14:53 — REGNUM Причина катастрофы лунного модуля «Берешит» кроется в сбое работы программного оборудования, к такому выводу пришли израильские инженеры. Об этом 17 апреля говорится в микроблоге компании SpaceIL.

Разработчики космического модуля, анализировавшие ситуацию, приведшую к аварии зонда «Берешит», пришли к выводу, что данная неудача явилась следствием зависания бортового компьютера.

Полёт космического аппарата прошел без существенных сбоев, если не считать небольших сложностей, возникших 26 февраля при коррекции траектории полёта.

Первые неполадки в работе программного обеспечения дали о себе знать непосредственно перед аварией, был отмечен сбой в работе бортового акселерометра, после чего отключился двигатель, вслед за этим была утрачена связь с зондом,

Инженерам, обеспечивавшим полёт, удалось вновь запустить главный двигатель, но соотношение расстояния, на котором находился зонд, не оставили шансов. Лунный модуль «Берешит» приближался к естественному спутнику Земли на скорости 475 километров в час, находясь в 150 метрах от поверхности, в таких условиях двигатели не смогли добиться снижения скорости до нужных величин.

Как передавало ИА REGNUM, ранее руководитель компании SpaceIL Моррис Кан сообщил, что второй лунный зонд «Берешит — 2» будет построен и отправится к поверхности естественного спутника Земли. Моррис Кан заявил — «Мы доставим его на Луну и завершим миссию!».

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