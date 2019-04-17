Вашингтон, , 14:46 — REGNUM

Разработчики из Disney Research создали алгоритм, который способен читать написанный естественным языком сценарий и делать по нему анимационные ролики. Об этом сообщается на сайте Arxiv.org.

Творец и творение Цитата из м/ф «Фантазия». реж Норман Фергюсон, Джеймс Элгар, Сэмюэл Армстронг. 1940. США

Отмечается, что алгоритм во время работы упрощает исходные предложения. После этого он сопоставляет объекты и действия с имеющимися в его библиотеке аналогами.

В результате на основе сопоставленных объектов и действий алгоритм и создает 3D-анимацию.

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