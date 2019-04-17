Додома, 17 апреля 2019, 15:45 — REGNUM
Научно-технологическая комиссия (COSTECH) выделила более 296 миллионов танзанийских шиллингов (около 128 тысяч долларов США) сельскохозяйственному исследовательскому институту из Танзании (TARI) для улучшения качества исследований. Средства планируется направить на ремонт лабораторий, в также на закупку современного оборудования. Об этом сообщает газета Nipashe.
По информации издания, директор TARI Корнел Масаве пообещал направить часть средств на финансирование ремонта лабораторий, запланированного на 2019 год. Это поможет учёным показывать лучшие результаты в исследовательской деятельности.
COSTECH — национальная комиссия Танзании в сфере науки и технологий.