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Китайская Академия наук активизирует работу в зарубежье

Наука

Совместные исследования посвящены поиску решений основных глобальных проблем

Пекин, 17 апреля 2019, 14:05 — REGNUM  Десять зарубежных центров взаимодействия в сфере науки и образования созданы с 2013 года Академией наук Китая (АНК) в рамках формируемой системы научно-технического сотрудничества инициативы «Пояса и пути», сообщает 17 апреля Синьхуа с ссылкой на заявление заместителя начальника Управления международного сотрудничества при АНК Ли Иня.

К числу таких зарубежных учреждений относятся Астрономический исследовательский центр в Чили, Лаборатория космического погоды в Бразилии, Китайско-африканский совместный центр в Кении, Центр по исследованию лекарств в Узбекистане, Центр по изучению экологии и окружающей среды, расположенный в трех постсоветских среднеазиатских республиках — Казахстане, Таджикистане и Киргизии, Научно-образовательный центр в Непале. Специализированные азиатские центры также открыты в Пакистане, Шри-Ланке, Таиланде и Мьянме (бывшая Бирма).

По словам Ли Иня, задача, которая ставится перед зарубежными центрами, — совместное участие в решении ключевых глобальных проблем.

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Научные исследования
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