Ураганы разрушают прибрежные экосистемы тропических районов — СМИ

Вашингтон, , 12:08 — REGNUM Воздействие ураганов, регулярно возникающих в тропических широтах Атлантики не исчерпывается ущербом, наносимым экономике, данное природное явление наносит серьёзный урон лесам на Карибских островах и на побережье Американского континента. Об этом, как передает издание Nature Communications, заявляют исследователи из Соединённых Штатов.

По прогнозу, сделанному сотрудниками Колумбийского университета, расположенного в Нью-Йорке, в ближайшем будущем ураганы будут способствовать сокращению площади лесов и снизят разнообразие древесных пород в прибрежных лесах Американского континента и на островах Карибского бассейна.

Причина, побудившая учёных сделать такие выводы, состоит в том, что наблюдения, проводимые в течение ряда лет, фиксируют увеличение масштаба разрушений, приносимых природной стихией. Сравнение последствий трех ураганов «Хьюго» (1989) и «Джорджа» (1998), и пришедшей в 2017"Марии» показало не только увеличение степени экономического ущерба, но и возросшее негативное влияние на прибрежные лесные массивы, затрагивающее всю экосистему целиком. В качестве примеров, иллюстрирующих сложившуюся ситуацию, учёные называют уничтожение деревьев и уменьшение периода, который лес имеет на восстановление повреждений, а также гибель редких видов живых существ.

При дальнейшем развитии подобных тенденций исследователи предполагают, что тропики перестанут быть районом Земли, где происходит интенсивное поглощение углекислоты, что приведёт к ощутимым климатическим изменениям и возрастанию силы ураганов.

Глобальные климатические изменения могут затронуть обширные территории и коснуться многих регионов планеты.

Напомним, по прогнозу министерства природы РФ, климатические изменения на территории России могут сопровождаться возникновением эпидемий и создать серьезные проблемы для аграрного сектора.

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