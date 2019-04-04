СГК помогла провести в Барнауле краевую олимпиаду по робототехнике

Барнаул, , 11:55 — REGNUM Сибирская генерирующая компания (СГК) помогла провести в Алтайском государственном техническом университете им И.И. Ползунова важное событие для будущих инженеров — IX региональную олимпиаду по робототехнике. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по связям с общественностью компании, в церемонии открытия олимпиады приняли участие министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов, ректор АлтГТУ им. И.И. Ползунова Андрей Марков, заместитель директора Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании Василий Тонких.

«Поддержка юных талантов — в числе приоритетов Сибирской генерирующей компании. На базе технического университета уже 2 года работает наш совместный с фондом Андрея Мельниченко проект для одаренных детей — центр научного и технического творчества «Наследники Ползунова» и вот уже второй год, мы рады поучаствовать в проведении краевой олимпиады по робототехнике.

Надеемся, что весь опыт, который вы приобретаете в процессе подготовки и здесь на самих соревнованиях, послужит на пользу развития вашего творческого и изобретательского потенциала! Удачи и честного соперничества», — отметил в своём обращении к участникам олимпиады Василий Тонких.

Известно, что основной этап олимпиады проводился по трем направлениям: «Lego Wedo», «Lego Mindstorms» и «Не Lego» (платформы, отличные от Лего). В отличии от прошлых лет, когда участники приезжали с уже собранными и запрограммированными роботами, в этом году условия усложнились. Ребята должны были собрать свои «умные машины» на глазах у судей и зрителей и лишь потом установить программы и показать роботов в действии.

Масштаб конкурса, как и уровень работ, с каждым годом растет. Несмотря на усложнившиеся условия задач, количество участников меньше не стало. Зато традицией олимпиады стала выставка роботов. Здесь было представлено 10 проектов, объединенных темой «Промышленные роботы».

Специальный приз от Сибирской генерирующей компании получил Семен Щербинин, воспитанник центра научного и технического творчества «Наследники Ползунова» Фонда Андрея Мельниченко. Его проект — геологоразведовательный бур.

«Вархаммер», именно так называется робот, имеет датчик, который распознает находящуюся перед ним породу — уголь, медь или алмаз ‑ и в соответствии с характеристиками плотности устанавливает скорость бурения. Такой робот при добыче полезных ископаемых позволяет сохранить оборудование и сократиться расходы на ремонты», — отметили в ГСК.

Юный изобретатель был отмечен дипломом и полезными подарками. Всего в краевой олимпиаде приняли участие более 300 ребят из 12 районов, 7 городов Алтайского края и Новосибирска.