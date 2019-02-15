Место книги в цифровом мире обсудят ученые-филологи в Воронеже

Воронеж, , 16:43 — REGNUM VII Международная научная конференция «Книга в современном мире: место в культурной парадигме общества в условиях цифровой революции» пройдет в Воронеже 26−28 февраля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель декана филологического факультета ВГУ по научной работе Александр Житенев. Конференцию проводя кафедра издательского дела Воронежского государственного университета совместно с Воронежской областной универсальной научной библиотекой им. И. С. Никитина и книжным клубом «Петровский».

В этом году форум приурочен к 155-летию библиотеки им. И.С. Никитина, и в центре внимания — работа библиотек в информационном обществе. В рамках конференции будет организован круглый стол «Современная библиотека как культурный центр». Участники конференции обсудят историю книги в контексте цифровой революции, книжную культуру и культуру книги, традиционные и современные форматы книги, программно-проектную деятельность библиотек, изменения читателей и чтения в эпоху электронных коммуникаций.

Прозвучат доклады академика АН Белоруссии Александра Лукашанца, профессора Белградского университета Ирины Антанасиевич, профессоров Московского политехнического университета Георгия Векшина и Любови Зиминой, директора Издательского дома ВГУ Дмитрия Дьякова, директора Центра духовного возрождения Черноземного края Людмилы Поповой, директора издательства «Альбом» Владимира Елецких, краеведа и писателя Олега Ласунского.

Конференция традиционно будет проходить на трех площадках: во втором корпусе Воронежского государственного университета, в Воронежской областной универсальной научной библиотеке им. И. С. Никитина и в книжном клубе «Петровский».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января издательством «Центр духовного возрождения Воронежского края» была выпущена книга «Топонимия Воронежского края». Книга была выпущена в конце января 2019 года. В книгу входят два раздела: «Словарь названий населённых пунктов Воронежской области», подготовленный кандидатом филологических наук, преподавателем кафедры связей с общественностью факультета журналистики ВГУ Сергеем Поповым, и «Воронежские топонимические предания», составленный преподавателями филологического факультета ВГУ — заведующей лабораторией народной культуры, кандидатом филологических наук, доцентом Татьяной Пуховой и заведующей музеем народной культуры Еленой Грибоедовой.

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