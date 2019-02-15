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Учёные: сцеженное грудное молоко содержит больше патогенных бактерий

Наука

У женщин, пользующихся молокоотсосом, в молоке наблюдалось большее количество патогенных энтеробактерий

Оттава, 15 февраля 2019, 12:14 — REGNUM  Учёные из Канады пришли к выводу, что в грудном молоке женщины, пользующейся молокоотсосом для сцеживания, больше патогенных бактерий и меньше бифидобактерий. Об этом сообщается в журнале Cell Host & Microbe.

Исследователи провели анализ почти 400 образцов молока и установили, что метод вскармливания является одним из наиболее значимых факторов, от которого зависит состав микрофлоры грудного молока.

Так, у женщин, пользующихся молокоотсосом, в молоке наблюдалось большее количество патогенных энтеробактерий. При этом бифидобактерии, являющиеся антагонистами к патогенным бактериям, встречались реже.

Отмечается, что, несмотря на такое различие, делать выводы о влиянии сцеженного молока на здоровье ребёнка нельзя. Для этого необходимо проводить дальнейшие исследования.

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