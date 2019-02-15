Учёные создали робота, который использует для навигации методы муравьёв

Париж, , 12:04 — REGNUM Учёные из Франции разработали робота, который способен использовать для навигации методы муравьёв, обитающих в пустынях. Об этом сообщается в журнале Science Robotics.

Отмечается, что разработчики научили робота находить путь при помощи подсчёта шагов и измерения оптического потока во время ходьбы. Кроме того, он может определять направление движения по лучам Солнца.

В ходе экспериментов было продемонстрировано, что робот может успешно возвращаться в исходную точку кратчайшим путём, даже если до этого он двигался случайным образом.

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