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В Томской области увеличилась численность лугового клеща

Наука

Клещ способен переносить опасный возбудитель — риккетсиоз

Томск, 15 февраля 2019, 09:21 — REGNUM  Рост численности лугового клеща в Томской области зафиксировали биологи Томского государственного университета, проводя исследование данных 2015−2016 годов. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба вуза.

В результатах исследования отмечается, что 40% клещей оказались заражены риккетсиозом. Наряду с этим у клещей обнаружен гранулоцитарный анаплазмоз человека — острая инфекция, опасная для людей и животных.

«Ранее на территории региона фиксировался только один вид риккетсий, переносчиками которого служат обычные для Томска таежный клещ и клещ Павловского. Патогенность этого возбудителя точно не установлена, ее опасность для человека и животных еще необходимо изучать, — сообщила заведующая лабораторией мониторинга биоразнообразия БИ ТГУ Нина Москвитина. — В рамках наших исследований был выделен еще один вид риккетсий, его переносчиком является луговой клещ, который в последние годы заметно увеличил свою численность в Томске».

Появление еще этого вида риккетсий биологи связывают с изменениями климата, которые трансформируют привычную структуру экосистем. В результате чего на территорию региона мигрируют переносчики, пополняющие паразитарную систему новыми видами возбудителей.

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