Шторм вынудил ученых отложить эспедицию по изучению лосося

Владивосток, , 04:20 — REGNUM Международная экспедиция по изучению лосося с участием ученых из России и Канады, а также ученых из США, Южной Кореи и Японии откладывается из-за возникшего шторма в Тихом океане, сообщает пресс-служба Рослыболовства в Канаде.

Сообщается, что российское научно-исследовательское судно «Профессор Кагановский» должно было по плану зайти в порт Ванкувера в Канаде 14 февраля, чтобы забрать канадских ученых. Однако из-за шторма судно сможет дойти до канадских берегов не раньше 16 февраля. В связи с этим решено было перенести экспедицию на 17 февраля, однако эта дата может также измениться из-за погодных условий.

Цель экспедиции — изучить зимний период жизненного цикла лососевых рыб в северной части Тихого океана. Исследования проводятся в рамках Международного года лосося при участии России и Канады. Ранее подобных исследований на севере Тихого океана и в заливе Аляска не проводилось.