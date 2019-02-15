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Шторм вынудил ученых отложить эспедицию по изучению лосося

Наука

Старт экспедиции перенесен на 17 февраля

Шторм вынудил ученых отложить эспедицию по изучению лосося
Иван Айвазовский. Шторм. 1861

Владивосток, 15 февраля 2019, 04:20 — REGNUM  Международная экспедиция по изучению лосося с участием ученых из России и Канады, а также ученых из США, Южной Кореи и Японии откладывается из-за возникшего шторма в Тихом океане, сообщает пресс-служба Рослыболовства в Канаде.

Сообщается, что российское научно-исследовательское судно «Профессор Кагановский» должно было по плану зайти в порт Ванкувера в Канаде 14 февраля, чтобы забрать канадских ученых. Однако из-за шторма судно сможет дойти до канадских берегов не раньше 16 февраля. В связи с этим решено было перенести экспедицию на 17 февраля, однако эта дата может также измениться из-за погодных условий.

Цель экспедиции — изучить зимний период жизненного цикла лососевых рыб в северной части Тихого океана. Исследования проводятся в рамках Международного года лосося при участии России и Канады. Ранее подобных исследований на севере Тихого океана и в заливе Аляска не проводилось.

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Научные исследования
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