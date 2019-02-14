В кратере Нгоронгоро в Танзании борются с сорняками

Карату, Танзания, , 13:56 — REGNUM Управление по защите Нгоронгоро (NCAA) начало исследование совместно с институтом защиты диких животных (TAWIRI), сельскохозяйственным университетом Сокоине (SUA) и научно-исследовательским центром имени Нельсона Манделы. Исследование касается исстребление сорняков в районе кратера Нгоронгоро, сообщает газета Nipashe.

Главный защитник природы из NCAA Фред Манонги сообщил, что район кратера Нгоронгоро заполонили сорняки, которые опасны для употребления в пищу животными. Из-за непригодных в пищу растений животные теряют свою естественную среду обитания и переселяются в другие районы.

Эколог Новатус Магома сообщает, что для борьбы с сорняками используются разные методы. Их выжигают и вырывают с корнем. В этом помогают местные жители