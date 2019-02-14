Учёные: младенцы распознают лица так же, как взрослые

Рим, , 13:22 — REGNUM Учёные из Италии пришли к выводу, что при распознавании лиц новорожденные младенцы используют те же участки мозга, что и взрослые люди. Об этом сообщается в журнале PNAS.

Учёные провели исследование активности головного мозга новорожденных младенцев при распознавании форм, похожих на лица.

Выяснилось, что у них частично задействованы участки затылочно-височного отдела мозга. Эта же часть мозга отвечает за распознавание лиц у взрослых людей.

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