Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Учёные: младенцы распознают лица так же, как взрослые

Наука

Учёные провели исследование активности головного мозга новорожденных младенцев

Учёные: младенцы распознают лица так же, как взрослые
Эжен Каррьер. Мать и спящее дитя

Рим, 14 февраля 2019, 13:22 — REGNUM  Учёные из Италии пришли к выводу, что при распознавании лиц новорожденные младенцы используют те же участки мозга, что и взрослые люди. Об этом сообщается в журнале PNAS.

Учёные провели исследование активности головного мозга новорожденных младенцев при распознавании форм, похожих на лица.

Выяснилось, что у них частично задействованы участки затылочно-височного отдела мозга. Эта же часть мозга отвечает за распознавание лиц у взрослых людей.

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Научные исследования
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