Учёные: жесты шимпанзе подчиняются тем же законам, то и человеческая речь

Лондон, , 13:01 — REGNUM Учёные из Великобритании пришли к выводу, что жесты шимпанзе, используемые ими для коммуникации, подчиняются тем же законам, то и человеческая речь. Об этом сообщается в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Учёные провели анализ более двух тысяч жестов и их совокупностей. В ходе исследования выяснилось, что длинные конструкции из жестов состоят из более коротких составляющих. Кроме того, частота употребления жеста частично зависит от его длительности.

По словам авторов, жестовая коммуникация шимпанзе частично подчиняется законам, действующим и в человеческих языках. По мнению исследователей, эта работа поможет лучше понять эволюционную природу коммуникации.

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