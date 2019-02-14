НАСА создаст зонд для изучения истории Вселенной

Вашингтон, , 13:03 — REGNUM Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) создаст зонд SPHEREx для изучения первых мгновений жизни Вселенной. Об этом 14 февраля сообщается на официальном сайте ведомства.

Цель мисси НАСА — изученить как развивалась наша вселенная, и насколько распространены элементы для жизни в планетных системах нашей галактики.

«Эта удивительная миссия станет сокровищницей уникальных данных для астрономов. Она создаст уникальную галактическую карту, содержащую «отпечатки пальцев» с первых моментов в истории вселенной. И у нас будут новые подсказки к одной из величайших загадок в науке: что заставило вселенную расширяться так быстро, менее чем за наносекунду после большого взрыва?», — сказал заместитель руководителя Дирекции научных миссий НАСА Томас Зурбухен.

SPHEREx будет исследовать небо как в оптическом, так и в ближнем инфракрасном диапазоне, который, хотя и невидим для человеческого глаза, служит мощным инструментом для ответа на космические вопросы.

Астрономы планируют собрать данные о более чем 300 миллионах галактиках, а также о более чем 100 миллионах звезд Млечного Пути.

Кроме того, миссия будет искать воду и органические молекулы — необходимые для жизни — в звездных регионах, где звезды рождаются из газа и пыли, а также в дисках вокруг звезд, где могут формироваться новые планеты.

На миссию, запланированную на два года, выделили 242 млн. долларов США (без учета затрат на запуск). Ее старт состоится в 2023 году.

Напомним, программа запустила более 90 миссий, начиная с 1958 года с Explorer 1, который обнаружил радиационные пояса Земли.

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