В Адыгее создали проектный офис по сохранению адыгейского языка

Майкоп, , 12:14 — REGNUM Проектный офис по сохранению и изучению адыгейского языка создан в республиканском институте гуманитарных исследований. 12 февраля, сообщили в пресс-службе института, состоялось первое заседание проектной группы по формированию комплексного подхода к сохранению и изучению адыгейского языка. Группа была создана на базе АРИГИ имени Т.М. Керашева распоряжением правительства Республики Адыгея, возглавил ее директор института Адам Тлеуж.

Проектный офис объединит сотрудников государственных учреждений, ученых, преподавателей школ и университетов для сохранения и изучения адыгейского языка. При офисе будет создано семь рабочих групп по каждому из направлений деятельности — техническое оснащение, работа с учебниками, подготовка педагогов и другим.

«У нас до сих пор нет программных продуктов, у нас нет мобильных приложений, у нас нет новых методик, новых технических возможностей. Все это надо готовить», — цитирует ГТРК «Адыгея» директора института гуманитарных исследований Адама Тлеужа.