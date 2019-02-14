Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Учёные описали вид титанозавров раннего мелового периода

Наука

Учёные откапывали останки титанозавра по частям в течение пяти лет

Вашингтон, 14 февраля 2019, 12:12 — REGNUM  Учёные из США описали новый вид титанозавров, который жил в Африке в раннем меловом периоде. Об этом сообщается в журнале Plos One.

В течение пяти лет учёные откапывали по частям останки титанозавра в долине реки Мтука на юго-западе Танзании. У него сохранились кости всех основных частей тела, в том числе позвонки, рёбра, зубы и кости конечностей.

Животное оказалось ранним представителем клады, включающей большинство титанозавров. Возраст отложений, в которых были найдены кости древнего ящера, составляет от 100 до 110 млн лет.

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