Учёные НГТУ создали установку для изучения атомной структуры металлов

Новосибирск, , 11:18 — REGNUM Учёные Новосибирского государственного университета (НГТУ) создали специальную экспериментальную установку для изучения процессов трения металлов с помощью синхротронного излучения, сообщает 14 февраля пресс-служба вуза.

Разработанное в университете устройство позволяет поместить подвергаемую трению поверхность экспериментального образца в зону рентгеновского луча диаметром 1 мкм. В отличие от рентгеновского излучения, которое традиционно применяют для изучения изменений металлов в процессе трения, синхротронное излучение, отличающееся высокой интенсивностью, дает возможность изучить процесс на уровне атомных построений, то есть с максимальной детальностью. Установка дает возможность исследовать металлы и их сплавы на основе железа, меди, алюминия, титана.

«Человечество многие сотни лет борется с изнашиванием поверхностных слоев изделий машиностроения, возникающим в результате трения. Однако мы до сих пор мало знаем, что происходит с металлическим материалом на уровне атомных построений непосредственно в момент деформации трением. Мы знаем результат трения, но плохо понимаем, что происходит с металлом в режиме реального времени», — пояснил заведующий кафедрой материаловедения в машиностроении НГТУ Владимир Буров.

По его словам, в структуре металла происходят изменения, которые проявляются и исчезают в течение долей секунды. Но микродифрактометрия с использованием синхротронного излучения позволяет оценить изменения микроструктуры в поверхностном слое материала, происходящие во время трения, в течение тысячных долей секунды.

Отмечается, что опытный образец установки уже был опробован командой молодых ученых НГТУ в Европейском центре синхротронного излучения (ESRF) в Гренобле летом 2018 года, сейчас идет расшифровка полученных результатов. В Европейском центре синхротронного излучения были записаны терабайты информации об изменении структуры различных металлических материалов. Результаты этих исследований дают знания, имеющие большое значение для практики: о процессах, протекающих непосредственно в зоне деформации. При этом выполняется задача подготовки специалистов для Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) — перспективного российского источника синхротронного излучения, который должен появиться в Новосибирске в рамках проекта «Академгородок 2.0».

Читайте также: Сибирские учёные повысили коррозийную стойкость титана в несколько раз