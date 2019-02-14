Хакасский госуниверситет в 2018 году провёл 28 исследований для региона

Абакан, , 10:30 — REGNUM Учёные Хакасского государственного университета (ХГУ) в 2018 году выполнили в интересах региона 28 научных проектов на общую сумму 5,4 млн рублей. Это на 30,3% больше, чем в предыдущем году, сообщает 14 февраля пресс-служба вуза.

По словам проректора по науке и инновациям ХГУ Андрея Попова, такие итоги показывают, что университет по-прежнему играет большую роль в развитии науки Хакасии по целому ряду направлений: в экологии, биологии, сельском хозяйстве, истории, филологии, социологии, а также технических науках.

Отмечается, что в прошлом году учёные посвятили работы изучению объектов культурного наследия, редким и исчезающим видам растений, развитию хакасского языка, другим предметам, традиционным для Хакасии. В течение года исследователи провели ряд социологических замеров, изучили общественные организации этнической направленности, издали иллюстрированный сборник «Многонациональная Хакасия: общественные организации этнической направленности».

Также десять проектов выполнено по заказу муниципальных образований республики, участвующих в государственной программе региона «Формирование комфортной городской среды и благоустройство территории муниципальных образований Республики Хакасия (2018−2022 годы)».

Читайте также: В Абакане прошла конференция о развитии агропромышленного комплекса Сибири