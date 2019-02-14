Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Разработан спрей для лечения депрессии

Наука

Спрей применим для лечения клинической депрессии у пациентов с суицидальными наклонностями

Разработан спрей для лечения депрессии
Улыбка

ш. Калифорния, США, 14 февраля 2019, 10:03 — REGNUM  Экспертный совет FDA утвердил регистрации нового антидепрессанта от Johnson & Johnson на основе спрея, сообщает Reuters.

Лекарство носит название «Эскетамин». Он представляет из себя аналог анестетика кетамина, который также используется как наркотик для развлекательных вечеринок и носит уличное прозвище «Особый К»

За использование разработки для лечении людей проголосовало 14 членов совет FDA, против — 2.

Эскетамин будет использоваться для лечения глубокой депрессии у пациентов, которым не помогло хотя бы два различных метода лечения.

«Я думаю, что эскетамин потенциально может изменить ситуацию в лечении депрессии … Я использую термин «потенциал «, потому что необходимо решить вопросы стоимости и доступности для пациентов», — сказал Уолтер Данн, проголосовавший за препарат.

У препарата могут быть побочные эффекты предупреждают специалисты. FDA рекомендовало использовать препарат только под наблюдением врача.

Напомним, основным депрессивным расстройством страдают более 300 миллионов людей в мире. Приблизительно от 30 до 40 процентов этих пациентов не помогают антидепрессанты.

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