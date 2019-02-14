Четверг, 14 Февраля 2019 года
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NASA прекратило попытки «оживить» марсоход Opportunity

Наука

За 15 лет марсоход продвинулся на 32 км по поверхности планеты

Пасадена, США, 14 февраля 2019, 07:54 — REGNUM  Миссия марсианского аппарата Opportunity официально завершена после ряда неудачных попыток восстановить с ним связь. Об этом объявил помощник директора NASA по научным исследованиям Томас Зурбукен во время пресс-конференции в Пасадене (штат Калифорния).

«Миссия Opportunity завершена», — сообщил Зурбукен во время трансляции, которая велась на сайте организации.

Директор NASA Джим Брайденстайн напомнил, что марсоход совершил посадку на Красной планете в 2004 году. Главная задача тогда состояла в том, чтобы аппарат проработал не менее 90 суток и переместился на 100 метров. За 15 лет, прошедшие с тех пор, марсоход преодолел 32 км.

Вечером 12 февраля были предприняты последние попытки восстановить связь с марсоходом. Они также не увенчались успехом. Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года связь с Opportunity была потеряна после мощной песчаной бури. Основной задачей аппарата являлось изучение осадочных пород.

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