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Подруга Илона Маска исполнила песню Янки Дягилевой

Наука

«Я повторяю десять раз и снова»

Вашингтон, 14 февраля 2019, 01:30 — REGNUM  Песню советской рок-исполнительницы Янки Дягелевой (1966−1991 гг.) спела на камеру канадская певица Граймс. Видео она выложила в интернет.

Граймс, подруга американского миллиардера Илона Маска, исполнила песню на русском языке «Я повторяю десять раз и снова».

Напомним, Янка Дягилева — советская рок-исполнительница, участница панк-рок-группы «Гражданская оборона». Исполняла под гитару песни собственного сочинения. Погибла в 1991 году в возрасте 24 лет.

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