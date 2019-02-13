NASA объявило о завершении 15-летней миссии марсохода Opportunity

Вашингтон, , 22:29 — REGNUM Миссия марсохода Opportunity, находящегося на Марсе с 2004 года, завершена. Об этом сообщил на брифинге 13 февраля представитель NASA Томас Зурбухен.

По его словам, накануне специалистами NASA была предпринята последняя попытка связаться с марсоходом, однако аппарат не ответил на сигналы с Земли.

Напомним, Opportunity перестал выходить на связь в июне 2018 года после сильнейшей в истории наблюдений песчаной бури на Марсе, недалеко от эпицентра которой он оказался.

25 января исполнилось 15 лет со дня посадки Opportunity на плато Меридиана на Красной планете.