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Найден затонувший американский авианосец «Хорнет»

Наука

Потопленный японской авиацией в 1942 году корабль обнаружен на дне Тихого океана

Вашингтон, 13 февраля 2019, 21:43 — REGNUM  Авианосец ВМС США «Хорнет», затонувший в 1942 году в результате атак японской авиации, найден на глубине 5,1 км в южной части Тихого океана в районе Соломоновых островов, сообщает 13 февраля USA Today.

Корабль был найден в результате усилий экипажа исследовательского судна Petrel. Экспедиция была организована компанией «Вулкан» после изучения архивных документов ВМС США.

Лежащий на дне Тихого океана авианосец «Хорнет» по международному морскому праву считается захоронением 140 моряков, погибших вместе с этим кораблем.

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