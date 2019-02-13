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Зонд NASA InSight установил на Марсе исследовательскую аппаратуру

Наука

Зонд исследует геологическое строение Марса

Вашингтон, 13 февраля 2019, 18:36 — REGNUM  Марсианский зонд NASA InSight успешно завершил установку на поверхность красной планеты своих исследовательских приборов. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщают сотрудники миссии InSight.

«Вся банда здесь: сейсмометр, его чехол и теперь прибор для измерения теплового потока!» — написали сотрудники миссии InSight на странице в сети микроблогов Twitter, которую они ведут от имени зонда.

Сотрудники миссии отметили, что установка такой чувствительной аппаратуры на поверхность Марса — это довольно нелегкая задача. Однако эти приборы должны помочь раскрыть некоторые марсианские секреты, уверены в NASA.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, зонд InSight был запущен с Земли в мае 2018 года и уже в ноябре совершил успешную посадку на Марс в районе нагорья Элизий. Этот зонд должен исследовать геологическое строение Марса.

https://twitter.com/NASAInSight/status/1095486546424213504

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Исследования Марса
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