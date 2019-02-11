На обнинском предприятии провели исследования на 300 млн рублей

Обнинск, Калужская область, , 12:07 — REGNUM Учёные Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина подвели итоги научной деятельности в 2018 году. Как сообщил 11 февраля корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель генерального директора предприятия Алексей Будыкин, в 2018 году были проведены фундаментальные и прикладные исследования по пяти государственным контрактам научно-исследовательских работ на сумму более 300 млн рублей.

По результатам научно-исследовательской деятельности «Технология» получило 32 новых патента на изобретения и зарегистрировало четыре секрета производства. Также поданы заявки ещё на 47 изобретений в области разработки материалов, конструкций и технологий.

Заслуги ученых и специалистов «Технологии» в 2018 году были отмечены наградами национальных премий «Золотая идея» и «Приоритет», а проект создания нового вида авиационного остекления на основе монолитного поликарбоната и технологии его производства удостоен премии правительства Российской Федерации.

«Одним из значимых результатов является повышение научной активности молодежи. В 2018 году пять молодых специалистов стали соискателями ученой степени кандидата наук. Всего в сфере исследований и разработок материалов и технологий на предприятии занято 744 сотрудника, в числе которых — 13 докторов и 62 кандидата наук, 63 аспиранта и соискателя», — подчеркнул Алексей Будыкин.

Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина — центр компетенций России в области создания наукоемкой, высокотехнологичной продукции из неметаллических материалов для авиационной, ракетно-космической техники, транспорта. Предприятие было образовано в 1959 году. С 1994 года ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина носит статус Государственного научного центра Российской Федерации. С 2010 года предприятие из Обнинска входит в состав Холдинга «РТ-Химические технологии и композиционные материалы» Государственной корпорации «Ростех».