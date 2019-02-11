Учёные из Тюмени исследуют зимних насекомых

Тюмень, , 08:47 — REGNUM Зимними насекомыми, проявляющими активность на морозе, заинтересовались энтомологи Тюменского государственного университета, сообщает 11 февраля пресс-служба вуза.

«Несмотря на лютые сибирские морозы, в нашем регионе можно найти насекомых, активных в столь неблагоприятный период», — сообщил доцент ТюмГУ Виталий Столбов.

По его словам, оставаться активными при отрицательных температурах могут лишь немногие представители этого класса (всего насчитывается более миллиона видов насекомых). Самыми характерными представителями являются ледничники из отряда скорпионниц и комары-хионеи.

«Эти мелкие нелетающие насекомые активны с поздней осени до ранней весны, в морозы прячутся во мху под снежным покровом, а в оттепели выходят на поверхность снега», — пояснил учёный.

В вузе отметили, что находка в Тюменской области ледничников стала первой для территории Западной Сибири. Хионеи были отмечены ранее в Ямало-Ненецком АО и Югре, однако исследования показали, что эти насекомые весьма многочисленны и на территории юга Тюменской области. Легче всего увидеть этих небольших бескрылых комаров, похожих на пауков, осенью после выпадения снега и в начале весны во время оттепелей, в таежных лесах, не затронутых деятельностью человека, например, во время лыжной прогулки.

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