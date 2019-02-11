Российский спутник засёк в земной атмосфере неизвестные науке вспышки

Москва, , 08:46 — REGNUM В атмосфере Земли происходят мощные взрывы, природа которых учёным пока не установлена. Неизвестные науке физические явления — резкие и очень мощные световые вспышки — на высоте в несколько десятков километров зафиксировал телескоп, который установлен на российском спутнике «Ломоносов». Об этом сообщил директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк.

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«Похоже, мы натолкнулись на новые физические явления… Мы не знаем пока какова их физическая природа», — приводит РИА Новости слова Панасюка.

Также директор НИИ отметил, что под этими вспышками нет ни гроз, ни облаков, поэтому пока не ясно, что вызывает взрыв. Панасюк добавил, что он и его коллеги испытывают некоторые трудности с регистрацией космических лучей предельно высоких энергий. Дело в том, что аппарат довольно чувствительный, и он засекает не только следы космических частиц, но и сигнальные огни аэропортов и свечение больших городов.

«Все это нам, конечно, мешает […] Но мы научились выделять те природные явления, которые нам нужны», — объяснил ученый.

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Как утверждают учёные, световые взрывы не связаны с деятельностью человека. Их природу ещё только предстоит выяснить.

Как сообщало ИА REGNUM, кратковременные световые вспышки неизвестного происхождения в апреле 2018 года в космосе зафиксировали астрономы из Саутгемптонского университета (Великобритания). Всего было зафиксировано 72 ярких световых всплеска. По словам учёных, подобные импульсы являются редким явлением и сравнимы со взрывами различных типов звёзд.

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