Иркутские учёные изобрели «дроножабль»

Иркутск, , 08:20 — REGNUM Группа студентов Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) во главе с заместителем директора Института авиамашиностроения и транспорта, доцентом Игорем Бобарикой придумали беспилотник, внешне напоминающий катамаран, и назвали его «дроножабль». Как сообщает сайт ИРНИТУ, название этой машины, предназначенной для выполнения длительного мониторинга, геологоразведки и картографии, а также для поиска людей, обеспечения связи и трансляции массовых мероприятий, уже зарегистрировано Роспатентом.

Внешне модель аппарата напоминает катамаран, оборудованный композитным крылом, баллонами с несущим газом и силовыми установками. На сегодняшний момент авторы спроектировали и собрали макет машины, но уже к концу 2019 года изобретатели планируют изготовить её прототип.

Как пояснил начальник отдела управления интеллектуальной собственностью Игорь Калошин, зарегистрировав товарный знак, университет «пополнил» профессиональный язык инженеров новым словом. Обозначение «дроножабль» зарегистрировано в четырех классах Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).