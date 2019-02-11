Понедельник, 11 Февраля 2019 года
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Иркутские учёные изобрели «дроножабль»

Наука

Товарный знак ИРНИТУ зарегистрирован

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Иркутские учёные изобрели «дроножабль»
Иллюстрация: ИРНИТУ
«Дроножабль»

Иркутск, 11 февраля 2019, 08:20 — REGNUM  Группа студентов Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) во главе с заместителем директора Института авиамашиностроения и транспорта, доцентом Игорем Бобарикой придумали беспилотник, внешне напоминающий катамаран, и назвали его «дроножабль». Как сообщает сайт ИРНИТУ, название этой машины, предназначенной для выполнения длительного мониторинга, геологоразведки и картографии, а также для поиска людей, обеспечения связи и трансляции массовых мероприятий, уже зарегистрировано Роспатентом.

Внешне модель аппарата напоминает катамаран, оборудованный композитным крылом, баллонами с несущим газом и силовыми установками. На сегодняшний момент авторы спроектировали и собрали макет машины, но уже к концу 2019 года изобретатели планируют изготовить её прототип.

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«Дроножабль» внешне модель аппарата напоминает катамаран
Иллюстрация: ИРНИТУ
«Дроножабль» внешне модель аппарата напоминает катамаран

Как пояснил начальник отдела управления интеллектуальной собственностью Игорь Калошин, зарегистрировав товарный знак, университет «пополнил» профессиональный язык инженеров новым словом. Обозначение «дроножабль» зарегистрировано в четырех классах Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

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