Учёные из Мексики будут сотрудничать с СО РАН в сфере нефтепереработки

Новосибирск, , 08:02 — REGNUM Заместитель председателя СО РАН академик Михаил Воевода и научный руководитель Центра нанонауки и нанотехнологий Национального автономного университета Мексики профессор Серхио Моядо подписали меморандум о взаимодействии, который позволит проводить совместную работу в области переработки углеводородов. Об этом 11 февраля сообщает издание «Наука в Сибири».

Договорённость была достигнута во время визита мексиканских учёных в новосибирский Академгородок. Подписанный меморандум предполагает установление более тесных контактов с институтами Сибирского отделения РАН по направлениям переработки природного газа в олефины с углеродным числом больше 4, получения спиртов, ароматических соединений и других продуктов; переработки тяжелых нефтей; очистки атмосферы и воды от загрязнителей; получения бензина и дизельного топлива из биомассы.

«По возвращении в Мексику мы подготовим доклад нашему правительству о состоянии технологических разработок в СО РАН, — сообщил профессор Моядо. — Я уверен, что руководством нашей страны будут приняты решения о взаимовыгодном сотрудничестве, включая конкретные формы взаимодействия и финансирования общих проектов, а также обмена специалистами и студентами».

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