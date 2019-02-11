Компания Metsa Board разработала экологический картон для фастфуда

Хельсинки, , 08:01 — REGNUM Экологический картон, который ориентирован на рынок продуктов питания и фастфуда, разработала компания Metsa Board, 10 февраля сообщает anonsens.ru.

Чистоцеллюлозный картон Pro FSB EB1 с экологически безопасной барьерной пленкой для изготовления пищевой упаковки выпустила финская компания Metsa Board.

«К потенциальным клиентам относятся как производители упаковки, так и производители брендовых товаров, — сообщил вице-президент по коммуникациям Metsa Board Марьо Халонен. — Например, в упаковке для фастфуда сейчас используется множество разных материалов. Рынок растет, и нужны экологические решения, позволяющие перерабатывать продукт для вторичного использования и заменять такие материалы, как пластик».

Экобарьерный картон хорошо подходит для применения в печати и отделке. Он предлагается как альтернатива картону с покрытием фольгой. Жиронепроницаемость изделия находится на уровне KIT 5. Картон Metsa Board Pro FSB EB1 не содержит фторсодержащих химикатов. Плотность экобарьерного картона — 195−290 г/м2.

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