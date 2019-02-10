В Обнинске «возводят» международную снежную АЭС

Обнинск, Калужская область, , 16:54 — REGNUM Первую в мире международную снежную атомную электростанцию с лёдо-водяным реактором (МС АЭС-1) «возводит» в эти дни интернациональная бригада студентов обнинского Института атомной энергетики НИЯУ МИФИ.

Как сообщает 10 февраля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт вуза, в работе над ледяными скульптурами будущей АЭС принимают участие студенты и выпускники НИЯУ МИФИ из России, Бангладеш, Боливии, Вьетнама, Египта, Замбии, Индии, Монголии, Турции и других стран в присутствии представителей Госкорпорации Росатом.

Стройка ледяной атомной электростанции начата «в целях развития вовлеченности в деятельность Росатома студентов, проходящих целевое обучение в НИЯУ МИФИ», сообщается в информации на сайте.

Реактор ледяной АЭС студенты и планируют запустить на площадке перед вузом 15 февраля 2019 года.

Напомним, в Обнинске Калужской области была построена первая в мире атомная электростанция. Обнинская АЭС начала вырабатывать электроэнергию 26 июня 1954 года. Атомная станция была построена менее чем за три года.