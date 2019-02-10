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Метеорологи прогнозируют повышение среднегодовой температуры

Наука

Схожие прогнозы представили несколько метеорологических организаций

Нью-Йорк, США, 10 февраля 2019, 15:35 — REGNUM  Повышение мировой среднегодовой температуры в течение следующих пяти лет прогнозируют крупнейшие метеорологические организации. Об этом сообщает Associated Press.

Прогнозы Всемирной метеорологической организации, Метеобюро Соединенного Королевства и двух метеорологических агентств из США показывают, что в течение следующих пяти лет сохранится тренд на повышение среднегодовой температуры Земли. В частности, британское Метеобюро прогнозирует, что среднегодовая температура во время следующих пяти лет составит от +14,73 °C до +15,27 °C.

Метеорологи отмечают, что в 2018 году среднегодовая температура немного снизилась по сравнению с 2017 годом и составила +14,69 °C. Этот показатель на 0,79 °C выше, чем в среднем по XX веку. Годы с 2015 по 2018 стали самыми «тёплыми» за всю историю метеорологических наблюдений.

Стефан Рамсторф из Потсдамского института изучения климатических изменений заявил, что небольшое снижение среднегодовой температуры в 2018 году является лишь временным колебанием. Учёный считает, что оно не изменит тенденции к повышению среднегодовой температуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года Дмитрий Дроздов из Тюменского государственного университета заявил, что к концу XXI века оттает до 50% «вечной мерзлоты».

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