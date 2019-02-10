СМИ: Роскосмос и РАН предложили создать совет по космосу при президенте

Москва, , 15:07 — REGNUM С предложением о создании Совета по космосу при президенте России выступили представители госкорпорации «Роскосмос» и Российской академии наук (РАН).

«Разработать предложения по созданию Совета по космосу при президенте Российской Федерации с функциями определения стратегии развития космической отрасли», — цитирует РИА Новости документ, подписанным по итогам совместного заседания Роскосмоса и РАН.

Член-корреспондент российской академии космонавтики им. Циолковского Андрей Ионин рассказал изданию, что предложения о создании специального совета по вопросам космоса при президенте звучали и раньше. Он сообщил, что одной из главных проблем российской ракетно-космической отрасли является отсутствие национального целеполагания.

Ионин отметил, что, фактически, сейчас госкорпорация «Роскосмос» сама ставит себе задачи и сама оценивает результаты их выполнения.

Также эксперт подчеркнул, что России потребуется сконцентрировать усилия и политическую волю, чтобы сохранить лидирующие позиции в космической отрасли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 января заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов заявил, что за последние несколько лет Россия спустилась с первого места по количеству космических пусков на третье, уступив Китаю и США.