СМИ: в апреле к МКС будет отправлено три грузовых корабля

Москва, , 13:05 — REGNUM К Международной космической станции (МКС) в апреле будет запущено три грузовых космических корабля, сообщил источник в российской ракетно-космической отрасли РИА Новости.

Согласно текущему плану, 4 апреля к МКС будет запущен российский корабль «Прогресс МС-11», а 12 и 17 апреля — американские грузовые корабли Dragon и Cygnus.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 февраля представитель NASA Дениэл Хуот заявил о переносе первого запуска пилотируемой версии корабля Dragon V2 (также Crew Dragon) на 2 марта. Первоначально планировалось, что испытательный пуск в автоматическом режиме будет произведён до конца 2018 года.