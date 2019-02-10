В Роскосмосе заявили, что дата пилотируемого полета к Луне не утверждена

Москва, , 10:19 — REGNUM Дата первого пилотируемого полёта к Луне не может быть названа, так как ещё не утверждена федеральная программа по созданию ракеты-носителя «Енисей», сообщил советник генерального директора госкорпорации «Роскосмос» по науке Александр Блошенко ТАСС.

Александр Блошенко рассказал, что по правилам формирования федеральных целевых программ разработано несколько вариантов создания ракеты-носителя сверхтяжёлого класса «Енисей». Программа минимум предполагает реализацию единичного пуска с облётом Луны, программа максимум — осуществление нескольких пилотируемых миссий на Луну, развёртывание окололунной спутниковой группировки и проведение большого комплекса научных исследований.

Представитель Роскосмоса подчеркнул, что каждый из этих сценариев предполагает различное финансирование, также от размера выделяемых средств зависят и сроки реализации программы. Он добавил, что пока не будет принята программа создания «Енисея» и выделено финансирование, в госкорпорации не смогут представить конкретных сценариев освоения Луны.

«Мы хотели бы попросить воздержаться от спекуляций по этому вопросу со ссылками на некие «осведомленные источники в отрасли» или рабочие документы отраслевых институтов», — подытожил Блошенко.

Напомним, 9 февраля РИА Новости со ссылкой на документы ЦНИИмаш заявило, что первая пилотируемая экспедиция на Луну должна состояться в 2031 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 января генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил об утверждении плана-графика создания ракеты-носителя сверхтяжёлого класса «Енисей» к 2028 году.