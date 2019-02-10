Ученые из ЕС: Через 5-10 лет наступит революция в диагностике рака

Брюссель, , 09:17 — REGNUM В Евросоюзе исследователи ожидают, что в перспективе ближайших 5−10 лет возможен революционный прорыв в диагностике раковых заболеваний благодаря массовому внедрению технологий искусственного интеллекта. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Женевьев Альмузни — ведущего эксперта парижского Института Кюри.

Альмузни рассказала, что сейчас идет совместная работа законодателей, ученых и страховых компаний по массовому внедрению диагностических технологий на основе искусственного интеллекта.

«Мы пытаемся сформировать такой набор участников этой работы, который позволил бы определить все потенциальные блокирующие точки на пути этих технологий, чтобы сократить трудности», — сказала она.

Также Альмузни отметила, что к сожалению необходимо время для прохождения законодательных и управленческих вопросов в деле внедрения новых диагностических технологий.

При этом она допускает, что в ближайшие годы на практике уже будут внедрятся отдельные передовые технологии по диагностике рака.

«То есть это не значит, что ожидание будет длиться 10 лет, это означает, что, через год-два, например, что-то уже может быть внедрено, может быть, пока простые элементы, но постепенно будут вводиться в практику новые средства», — пояснила она.