Британские ученые рассказали, как оздоровить кишечник

Лондон, , 02:16 — REGNUM Употребление в пищу определенных продуктов и пробиотиков, а также сокращение стресса идет на пользу кишечнику. Такие рекомендации специалистов приводит британская газета The Telegraph.

Залог здоровья кишечника — употребление большого количества клетчатки, отмечает диетолог Мэтт Перкинс. Он советует включать в рацион цельнозерновые макароны, груши, дыни, брокколи, морковь и орехи.

Биохимик Джули Лэмбл обращает внимание на пользу пробиотиков. Они содержатся в мисо-супе из японской кухни, луке, чесноке и бобах.

Есть поменьше сладкого и жирного советует диетолог Дженни Боденхам. Такая пища подавляет «дружественную» микрофлору кишечника, что влечет за собой усталость, проблемы с кожей и расстройство пищеварения.

Другие специалисты рекомендуют делать массаж живота через два часа после приема пищи, свести к минимуму стрессовые ситуации и пить достаточное количество воды в течение дня.

Как сообщало ИА REGNUM, американские ученые пришли к выводу, что долгий просмотр телевизора повышает риск развития рака кишечника. А европейские специалисты установили, что состав кишечной микрофлоры человека связан с качеством его жизни и наличием депрессии.

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