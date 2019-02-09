Ещё одна окончательная тайна Распутина и Романовых

Александр Томилин, , 22:20 — REGNUM

Личность сибирского странника Григория Распутина вызывала и будет вызывать самые противоречивые оценки. Одни пишут его «иконы» и «жития», другие сделали его героем песен, аниме и даже порнофильмов! Однако попытки показать подлинную личность Распутина на фоне его эпохи — единичны и каждая из них в чём-то несовершенна. Попытку создать его полную биографию предпринял американский русист, переводчик и госслужащий Дуглас Смит.

Он задал себе закономерный вопрос — кем на самом деле был Распутин? В попытках найти ответы он старается опираться на факты и складывать их в единую картину, которая дала бы ответ на искомый вопрос: кто таков Распутин — святой или чёрт?

Фактура книги вполне приемлема и добротна, так как основана на русских источниках, в том числе материалах государственных архивов. Хороший ссылочно-справочный аппарат придаёт работе научный вид и делает её более ценной для западного исследователя. Повествование о «житии опытного странника» прерывают экскурсы автора, объясняющие, кто такие странники, или рассказывающие о нравах творческой богемы начала ХХ века. Они делаются с двоякой целью: просветить читателя о нюансах русской жизни начала ХХ века и создать общий фон психологии тогдашнего русского общества. Встраивая биографию Распутина в фон нравов эпохи — от хлыстов, странников и монахов до поэтов, министров и аристократии, автор достигает своей цели — показать нам подлинного Распутина. Откуда он появился и что сыграло роль в эволюции его биографии.

Однако такая грамотная и красивая работа, всё же не обошлась без недостатков. Из них первый — избитость подхода к изучению Распутина, с которым в России уже выходили подобные биографии под авторством А. Терещука и А. Варламова, изучившие Распутина с точно такой же позиции. Смит же пишет биографию Распутина с нуля. Почему он не попытался осветить его подлинную политическую роль или поглубже разобрать феномен «распутинщины» в общественном сознании? Этих важных и неизученных вопросов в книге нет.

Вопросы вызывает и структура книги. Понятно желание автора показать основные вехи жизни своего персонажа через значимые события, вроде скандала с Илиодором в 1911 году или его гибели, но хронологические рамки частей выглядят весьма произвольными и вызывают недоумение. Автор использует непроверенные факты и некритически относится к источникам, что влияет на его оценки и контекст ситуации.

Общий вердикт, который можно вынести книге таков. Добротное исследование, написанное умелым автором, но не оригинальное, и грешащее множеством ошибок, снижающих значимость этой книги. Если оценивать её по пятибалльной шкале — книга бы получила четвёрку с минусом.