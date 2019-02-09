В Обнинске отметили День российской науки

Обнинск, Калужская область, , 16:14 — REGNUM В Калужской области научными исследованиями и разработками занимаются 20 научно-исследовательских институтов и центров, 4 крупных научно-производственных предприятия, 7 вузов, промышленные предприятия, субъекты малого и среднего предпринимательства.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля в пресс-службе регионального правительства, наиболее активно исследования проводятся в области радиационных технологий и безопасности ядерных установок, биотехнологии, информационно-телекоммуникационные технологии, экологии и в машиностроении.

Так, научными исследованиями и разработками занимаются около 15 тысяч человек, в том числе 313 докторов наук и 1253 кандидата наук.

В числе одного из основных приоритетов научной деятельности региона — укрепление обороноспособности страны.

«В этом есть труд и наших ученых, конструкторов, инженеров, — заявил на торжествах в первом наукограде России — Обнинске губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. — Имена калужских ученых известны как в Российской Федерации, так и в мировом сообществе. От их достижений зависит не только обороноспособность, но так же и состояние экономики, медицины, образования, промышленности, сельского хозяйства. Одним словом, качество жизни наших людей».

Калужский губернатор выразил уверенность в том, что ученые региона и далее будут активно участвовать в выполнении задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, главная из них — добиться прорыва в науке в ближайшие годы и войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные разработки в приоритетных областях. Для этого, по словам губернатора Артамонова, в регионе создается современная научно-образовательная инфраструктура, которая будет способствовать не только научным разработкам, но и внедрению их в практику. Модернизируется система образования, обновляется инфраструктура вузов, увеличивается количество талантливых студентов, внедряются инновационные программы обучения. На базе НИЯУ МИФИ в Обнинске формируется научно-технологический центр. Один из главных проектов предстоящих лет — строительство современного студенческого кампуса КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, отметил губернатор.

Артамонов также обратил особое внимание на необходимость привлечения в область талантливой молодежи, создания условий для ее обучения и последующего закрепления в ведущих научных организациях и на инновационных промышленных предприятиях региона.

Калужский губернатор поздравил ученых области с профессиональным праздником, поблагодарил их за энергию и энтузиазм, пожелал им «крепкого здоровья, удач, творческих успехов и высоких профессиональных достижений».