СМИ сообщили, где будет построен первый в России частный космодром

Москва, , 15:14 — REGNUM Первый российский частный космодром, с которого будут осуществляться туристические суборбитальные запуски, будет построен в Татарии или в Нижегородской области, сообщил источник в ракетно-космической отрасли РИА Новости.

По данным источника, переговоры о выделении земли для строительства частного космодрома ведутся с правительствами двух регионов. Ожидается, что космодром для запуска космических туристов компанией «Космокурс» будет построен в Алькеевском районе Татарии или в Ардатовском районе Нижегородской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года в Ассоциации туроператоров России рассказали, что компания «Космокурс» планирует запустить туристические суборбитальные полёты в 2025 году.

Стоимость космического тура составит около $250 тыс. Полёт будет продолжаться 14 минут, из которых 5,5 минут пройдут в невесомости.