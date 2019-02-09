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СМИ сообщили, где будет построен первый в России частный космодром

Наука

Переговоры ведутся с региональными правительствами Татарии и Нижегородской области

Москва, 9 февраля 2019, 15:14 — REGNUM  Первый российский частный космодром, с которого будут осуществляться туристические суборбитальные запуски, будет построен в Татарии или в Нижегородской области, сообщил источник в ракетно-космической отрасли РИА Новости.

По данным источника, переговоры о выделении земли для строительства частного космодрома ведутся с правительствами двух регионов. Ожидается, что космодром для запуска космических туристов компанией «Космокурс» будет построен в Алькеевском районе Татарии или в Ардатовском районе Нижегородской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года в Ассоциации туроператоров России рассказали, что компания «Космокурс» планирует запустить туристические суборбитальные полёты в 2025 году.

Стоимость космического тура составит около $250 тыс. Полёт будет продолжаться 14 минут, из которых 5,5 минут пройдут в невесомости.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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