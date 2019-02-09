Ученые разработали капсулы, заменяющие инъекции инсулина

Массачусетс, США, , 14:40 — REGNUM Группа учёных из США, Дании и Швеции разработала капсулы для пероральной доставки инсулина. Статья с описанием технологии опубликована в журнале Science.

Пероральный (от лат. per os, oris — через рот) приём лекарственных средств является самым простым и наименее инвазивным способом доставки медикаментов. Однако использование этого способа приёма лекарств невозможно в случае с медикаментами, которые разрушаются при прохождении через желудок и желудочно-кишечный тракт. Инсулин является одним из таких лекарственных средств, поэтому людям с инсулинозависимым сахарным диабетом приходится регулярно делать инъекции этого гормона.

Международная группа учёных под руководством Алекса Абрамсона из Массачусетского технологического института представила технологию, которая делает возможным пероральный приём инсулина. Разработка учёных представляет собой капсулу с тяжёлым основанием из нержавеющего металла и легкой верхней частью, изготовленной из полимера. При попадании в желудок капсула ориентируется тяжёлым основанием вниз, после чего пружина, расположенная в верхней части капсулы, внедряет в наружный слой слизистой оболочки желудка стержень из биодеградируемого полимера, внутри которого находится инсулин. Полимерная игла растворяется через некоторое время, после чего остатки капсулы выводятся из организма естественным путём.

Авторы провели 300 тестов на свином желудке, которые показали, что капсула всегда ориентируется правильно, поэтому такой способ доставки является надёжным.

Исследователи надеются, что их разработка будет внедрена фармацевтическими компаниями и поможет больным, нуждающимся в постоянных инъекциях лекарственных средств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года учёные из Томского государственного университета приступили к разработке электромагнитного глюкометра, который позволит измерять уровень сахара в крови без забора крови.