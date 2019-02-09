Новые снимки изменили представление о форме астероида Ultima Thule

Балтимор, США, , 10:55 — REGNUM Очередной пакет изображений, переданных с космического аппарата NASA New Horizons, показал, что части бинарного астероида Ultima Thule имеют более плоскую форму, чем считалось ранее. Об этом сообщает пресс-служба лаборатории прикладной физики университета Джонса Хопкинса.

В наземном центре миссии New Horizons обработали новые снимки, переданные зондом после пролёта мимо астероида Ultima Thule. Алан Стерн из Юго-западного научно-исследовательского института (Сан-Антонио, штат Техас) заявил, что новые снимки изменили представление об астероиде.

«Наше мнение об Ultima Thule основывалось на ограниченном количестве изображений, но изучение большего количества данных значительно изменило наши представления. Теперь мы считаем, что форма Ultima Thule более плоская, похожая на блин. Но что более важно, изменившиеся представления о новой форме привели к появлению новых научных загадок о том, как мог появиться такой объект. Мы никогда не видели ничего подобного, вращающегося вокруг Солнца», — отметил Стерн.

Напомним, согласно первоначальным данным, астероид Ultima Thule, ставший самым отдалённым космическим объектом, исследованным зондом, представляет собой две контактные сферы диаметрами около 19 и 14 км. Ученые считают, что такие бинарные объекты, находящиеся за орбитой Нептуна, могли образоваться во время формирования Солнечной системы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 января 2019 года зонд New Horizons прошёл на ближайшем расстоянии от астероида Ultima Thule. Программа миссии предусматривает, что космический аппарат продолжит изучение других астероидов пояса Койпера до 2021 года.