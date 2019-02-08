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Обнинская «Технология» в 2018 году провела исследования на 300 млн рублей

Наука

За год получено 32 патента, зарегистрировано 4 ноу-хау и поданы заявки на 47 изобретений

Обнинск, Калужская область, 8 февраля 2019, 15:58 — REGNUM  Научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина в 2018 году провело фундаментальные и прикладные исследования по пяти государственным контрактам научно-исследовательских работ на сумму более 300 млн рублей. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба компании.

Результаты работы компании в прошлом году обсудили участники заседания ученого, научно-технического советов и совета молодых ученых и специалистов, приуроченного ко Дню науки.

«Предприятие получило 32 новых патента на изобретения и зарегистрировало четыре секрета производства (ноу-хау), также поданы заявки ещё на 47 изобретений в области разработки материалов, конструкций и технологий», — говорится в сообщении.

«Одним из значимых результатов является повышение научной активности молодежи. В 2018 году пять молодых специалистов стали соискателями ученой степени кандидата наук. Всего в сфере исследований и разработок материалов и технологий на предприятии занято 744 сотрудника, в числе которых — 13 докторов и 62 кандидата наук, 63 аспиранта и соискателя», — отметил первый заместитель генерального директора ОНПП «Технология» Алексей Будыкин, подводя итоги мероприятия.

В рамках заседания также состоялось вручение наград сотрудникам Государственного научного центра Российской Федерации ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина, внесших большой вклад в развитие и обеспечение научной деятельности предприятия.

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Научные исследования
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